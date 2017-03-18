火車慢飛 瑞士這樣玩才對味
在瑞士，一輛火車能帶你去的地方，遠比你想得還多，阿爾卑斯山山區的壯麗美景，許多遊覽車無法去之處，火車卻能帶你跑透透，搭火車玩瑞士，才是真正感受到這西歐國家的脈動與魅力。
瑞士火車以安全、高效率出了名，精準到不行的班次，讓旅客幾乎不用擔心誤點的情況，在平穩的車廂內可以自由走動，甚至一邊欣賞美景、一邊來上一餐豪華的美食，這些都是以遊覽車代步所無法坐到的事，望著車窗外，從大城小鎮一路到平原高山，火車串連起了如同寶石般燦爛的瑞士各大絕景。
擁抱瑞士的六大湖(布里恩茲湖、琉森湖、吐恩湖、日內瓦湖、歐士能湖、蘇黎世湖)、五大峰(少女峰、馬特洪峰、瑞奇峰、白朗峰、女妖山景觀瞭望台)一點也不難，景觀列車、遊船和纜車，三大交通方式就能玩透透。
瑞士的絕美祕境當然也不能錯過，歐洲第一大瀑布萊茵瀑布，從週邊各種不同步道可以欣賞到瀑布各種角度的美，一旁的千年古堡Schloss Laufen，更為這瀑布增添了浪漫；阿爾卑斯山脈第二長冰河，壯觀的景緻磅礡震撼，從葛內拉特觀景台望去，能將所有美景盡收眼底，瑞士數一數二的絕景，搭乘火車一次就能蒐集齊全。
(中時電子報)
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