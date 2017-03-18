落實性別平權　青平聯今成立

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台灣青年性別平權聯會今日於教育部前成立。（洪安怡攝）

落實性別平權，從教育做起。為促進多元性別教育落實，營造性別友善的社會氛圍，「台灣青年性別平權聯會」（青平聯）於今（18）日在教育部前宣布成立，支持修改民法，呼籲落實婚姻平權。

婚姻平權法案通過立法院司法法制委員會審查後，大法官於本月24日將開憲法法庭進行言詞辯論，挺同、反同聲音不斷出爐，青平聯提出支持修改民法，落實婚姻平權，支持多元性別平等教育，塑造性別友善的校園氛圍，加強人權教育，並制定反歧視法。

2000年玫瑰少年葉永鋕事件，喚起社會對性別教育的重視，促使立法院在2004年將《兩性平等教育法》改為《性別平等教育法》，至今已13年，然而，青平聯認為，校園中和社會對性別平權的意識仍有不足，希望透過教育來落實性別平權。

(中時)