落實性別平權 青平聯今成立
落實性別平權，從教育做起。為促進多元性別教育落實，營造性別友善的社會氛圍，「台灣青年性別平權聯會」（青平聯）於今（18）日在教育部前宣布成立，支持修改民法，呼籲落實婚姻平權。
婚姻平權法案通過立法院司法法制委員會審查後，大法官於本月24日將開憲法法庭進行言詞辯論，挺同、反同聲音不斷出爐，青平聯提出支持修改民法，落實婚姻平權，支持多元性別平等教育，塑造性別友善的校園氛圍，加強人權教育，並制定反歧視法。
2000年玫瑰少年葉永鋕事件，喚起社會對性別教育的重視，促使立法院在2004年將《兩性平等教育法》改為《性別平等教育法》，至今已13年，然而，青平聯認為，校園中和社會對性別平權的意識仍有不足，希望透過教育來落實性別平權。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。