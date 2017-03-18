高雄管線爆炸 包商施工前未依規定通知中油到場
高雄17日下水道施工挖破中油管線，引發爆炸火警，造成工人1死3傷，市長陳菊18日表示，近期將要求管線安全辦公室與中油，針對每條地下管線位置再次確認；但中油董事長陳金德表示，管線位置大致清楚，僅距地面深度與現況有出入，施工前探勘相當重要，重點在於如何加強施工單位間的橫向協調。
中油高雄供氣中心主任黃三泰更表示，發生爆炸意外的承包商，去年8月有和中油一起會勘，現場確認地下有24吋高壓天然氣管線，依規定應在施工前通知中油，由中油派人到場監看，但隔了半年包商才施工，事前也沒通知中油，「我們是接獲爆炸通報，才知道他們已經施工了！」
陳菊強調，中油董事長陳金德來自於高雄市，對高雄在石化氣爆中承受的痛苦非常感同身受，本身又是石化專家，她肯定陳金德的專業，與市府溝通又是史上最良好，相信能幫助高雄市民免除石化管線恐懼。
她說，市府有個24小時運作的管線安全辦公室，現階段中油給予的管線資料，部分仍有待釐清，為維護市民安全，她要求相關人員近期要與中油，嚴肅並詳細討論確認每條管線的位置。
陳金德則表示，中油目前對於管線平面位置掌握得相當清楚，不過由於路面經過淹水、甚至重新鋪設柏油，均會影響路面高度，因此昔日記載的管線高層（距離路面高度）恐已改變，因此高層資料只供參考，施工前的實際挖測相形重要，將再討論如何加強與各施工單位橫向聯繫，確實改善施工前探勘作業。
(中時)
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