美國創新中心3週年 梅健華大玩VR

美國國務院在全亞洲設置的第一個美國創新中心（AIC）進入3週年，美國在台協會（AIT）處長梅健華今天到場祝賀，並親身體驗AR、VR設備。

美國創新中心由AIT及台灣創意設計中心共同設置，推廣數位學習及創新資訊。AIC今天在松山文創園區舉行3週年慶及創新論壇。會上宣布邀請「國家地理雜誌」成為創新合作夥伴。

梅健華活動開始前就在現場體驗虛擬實境（VR），在敦煌莫高窟遊覽、抓蝴蝶。他隨後致詞說，AIC在2014年成立至今，已開設約300種課程、累計50萬人次參與；去年台北設計之都大展，AIC也設立體驗館，民眾可以體驗VR，在激流中刺激地划獨木舟，順流而下時，還能跟岸上的美國前總統歐巴馬揮手。

他說，當時AIC體驗館總計有21萬9000人次參與，「包括我的家人」。

梅健華表示，AIC這3年來提供許多教育資源，讓年輕人可親身體驗，這次與國家地理雜誌成為創新合作夥伴，國家地理雜誌將提供互動數位內容，並開設一連串免費的攝影技術相關課程。

他說，網路時代內容才是動力，AIC的數位內容可以提供豐富互動媒體及學習環境，鼓勵大家從各種角度觀看世界。

經濟部工業局主任秘書楊志清致詞時表示，要解決生活的不便，可運用科技結合文化。AIC每年都有新的主題，去年跟上3D列印趨勢，今年是擴增實境（AR）、虛擬實境（VR），可見的未來會有更多應用推出，幫助生活更方便。

他說，年輕人的創意應該不斷被發掘，政府也相當重視，積極營造更好創意環境。1060318

(中央社)