陽岱鋼首次實戰熱身 二軍1棒中外野手

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旅日棒球好手陽岱鋼本季轉戰東京讀賣巨人隊，但在春訓期間下半身不適，直到今天在二軍熱身賽，才首次實戰練習。

巨人二軍對養樂多之戰，陽岱鋼預計擔任第1棒、中外野手。陽岱鋼近期隨二軍練習，備戰新球季。這是陽岱鋼轉戰巨人隊之後，第一次的實戰比賽。

二軍總教練齋藤雅樹表示，陽岱鋼的身體大致沒有問題，如果能敲出全壘打，一軍教練應該會很高興。

30歲的陽岱鋼職棒生涯進入第12年，過去11年效力北海道日本火腿鬥士隊，去年季後行使自由球員資格，轉戰東京讀賣巨人隊，穿上2號球衣。1060318

(中央社)