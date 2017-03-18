楊泮池不續任校長 校務會議代表盼討論

台大校長楊泮池遭論文案波及，今天在校務會議上，宣布今年6月任期屆滿後，不再續任校長職位，但多位校務會議代表要求再開臨時會議討論。

台大教評會2月24日決議，懲處郭明良等多名學者，但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池，則未受任何懲處，遭到外界責難。

台大今天舉辦校務會議，在主管單位報告完論文案處理進度後，楊泮池正式發表一段聲明，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，他請求今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。

楊泮池突然宣布不續任，引發校務會議嘩然，多名院系代表發言表達不知所措。電機系教授吳瑞北隨後提案，校長續任是經校務會議通過，因此校長請求不續任，也應由校務會議處理。

吳瑞北認為，這是有史以來第一次有台大校長提出不再續任案，他要求在教育部、科技部針對論文案覆審報告出爐後兩週內，再召開一次臨時校務會議，討論校長是否可以不續任，並經校務會議總數過半通過。

吳瑞北的提案獲得許多校務會議代表支持，包括學生會長呂姿燕，也認為行政責任不該無限上綱，應該藉此機會建立機制，另外召開臨時會議來處理此事。

台大應用力學所教授王立昇表示，如果今天台大校務會議直接接受楊泮池不續任的請求，反而是落實了外界對台大的不實指控。他認為這是台大第一次發生這樣的事情，大家都還在學習，應該思考程序如何完備。

不過，也有部分校務會議代表發言認為楊泮池今天宣布不續任，是一個很好的「停損點」，若再開臨時校務會議討論是否接受楊泮池不續任，無論最後投票接受或不接受，都會引發一些紛擾，校務會議應該「成人之美」。校務會議目前仍在進行，楊泮池6月校長任期屆滿不再續任尚未定案。1060318

(中央社)