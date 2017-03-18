翁拒繳罰單 疑騎機車撞牆頭破血流

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嘉義市65歲郭姓老翁拒繳交通罰單，將罰單歸還派出所後，昨天疑似騎機車撞牆，頭破血流，情緒激動，一度不願配合就醫，最後由員警、救護人員協助送醫，幸無大礙。

嘉義市消防局今天表示，南門派出所前於昨天下午3時46分傳出機車事故需救護，救護車到達現場，發現郭姓老翁疑騎機車自撞牆壁，當場頭破血流，但情緒激動，不願配合救醫，最後需由救護人員及員警一起送醫。

警方指出，郭姓老翁日前因騎機車沒有遵循二段式左轉被員警開罰單，當時老翁表示沒錢繳罰單，拒簽收罰單，並將機車推倒路邊，員警見其情緒激動，沒有將罰單交給老翁，事後以郵寄方式送達。

警方表示，郭姓老翁昨天下午到派出所，將罰單丟到值班台，聲稱罰單「不會繳、也繳不起」，值班員警解釋，老翁聽不進去，隨即轉身要騎機車離開，員警則跟在後面，將罰單塞在機車籃內，不料，隨後就發生機車撞牆事故。

警方說，處理過程都依法行事，且還詢問郭姓老翁是否因生活困苦需要協助，但當事人均無回應。1060318

(中央社)