LPGA》曾雅妮兩天5桿洞賠2桿 躲不過創者造盃淘汰命運
在亞利桑那鳳凰城舉行的創造者盃高球賽，具全卡與半卡資格的台灣6位選手都有參賽，但晉級率不到2成，僅去年獲得4場前10的資深好手龔怡萍，以138桿(-6)並列第54晉級。
國人最關心的曾雅妮，前兩輪揮出71、72桿，兩天下來的總桿雖是紅字成績143桿(-1)，但還差晉級線4桿，吞下本季第3場淘汰。
她18日次輪只有3洞開球錯失球道，全天下來也僅3洞沒有標準桿上果嶺，兩項數據都達到全盛時期水準，卻因球桿袋裡只有1支球桿不順，無緣闖進最後兩輪決賽，那支球桿就是推桿。他這天共用了32推，比首輪多了9推，傷很大。
整體來說，這場比賽的5桿洞不好賺桿，參賽選手以不賠或小賺為原則。曾雅妮次輪雖在4個5桿長洞打出1鳥0柏忌，賺到1桿，但補不回首輪花3桿大失血，兩天下來仍賠了2桿，成了沒能晉級的關鍵洞。
去年奪得5冠的泰國女將艾莉雅與美國名將路伊絲，次輪雙雙飆出67桿，前兩輪打完同以131桿(-13)並列領先。這兩人前兩輪在5桿洞分別賺到3桿與2桿，沒打出任何柏忌，曾雅妮在長洞就輸了艾、路5桿及4桿。
這場比賽晉級線139桿(-5)，為本季進行5場以來最高門檻，台灣女將只有龔怡萍1人達標，李旻雖次輪交出69桿，仍以1桿差出局。
(中時電子報)
關鍵字：晉級
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