裘莉激凸見大主教 挨轟丟臉

裘莉會見大主教竟然激凸！（圖／翻攝賈斯汀威爾比推特）

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近來不受離婚事件影響，日前到英國會面坎特伯里大主教威爾比（Justin Welby）。不過裘莉卻因沒穿內衣激凸成為話題，網友轟她沒禮貌，直呼「丟臉！」

裘莉向來注重人權問題，更是聯合國親善大使，過去兩人就曾合作過，這回她再和威爾比碰面，兩人聊得開心，從南蘇丹問題再聊到難民危機、戰地女性受辱問題等。不過穿著一身灰色的她，胸前卻是大激凸，這讓她挨批不夠尊重大主教，還有網友酸溜溜表示「買件內衣給她吧！」

只是過去裘莉在罹患乳癌、割除乳房後，她在出席公開場合就經常「真空上陣」，雖然粉絲尊重她的自由，但不少人皆認為要會見大主教，「還是端莊一些好。」

(中時電子報)