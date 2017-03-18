杜鵑花季沒花看？柯P：每年種10萬株
台北市今年首度舉辦「台北杜鵑花季」系列活動，要讓台北市遍布杜鵑花海，不過，受到氣候影響，今年杜鵑花預計4月才會完全盛開。台北市長柯文哲今早到大安森林公園，參加「看見幸福野餐音樂會」時，提到台北市今年雖種了10萬株杜鵑花，但範圍太大看不太到。
柯文哲表示，台灣大學已經辦杜鵑花節20年，有次他的老師謝豐舟就跟他提議杜鵑花節可以擴展到外面。北市府各局處和各單位合作，台北市今年雖種了10萬株杜鵑花，包括仁愛路、新生南路的安全島上都有種，不過柯說，台北市今年雖種了10萬株杜鵑花，但範圍太大，所以好像看不太到，未來會每年種10株。
柯強調，如果台北市每年種10萬株，未來城南就會變成花園城市，所以台大為中心，每年種10萬株，每年3月就讓城南變成地標。
杜鵑花季開跑逾半個月，但仍有民眾反應沒看到杜鵑花海，媒體問及是否會改期?柯文哲會後受訪表示，杜鵑花需要陽光、水、土壤，種上去還需要適應，第一年種了10萬株，目前也才開3成，但從3月到4月，杜鵑花就會慢慢開花。
今早荷蘭辦事處代表也到場共襄盛舉，媒體問柯覺得台北杜鵑花季有辦法和行之有年的荷蘭的鬱金香、日本的櫻花媲美嗎？柯表示每年種植慢慢累積起來，數大就是美，未來就會很漂亮，最重要的是希望他表示希望帶給市民幸福感。
(中時)
關鍵字：杜鵑花季
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