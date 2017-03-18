超微控聯發科等侵權案 美ITC啟動調查

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美國國際貿易委員會（ITC）今天表示，將對超微公司指控聯發科等4家公司侵權案啟動調查，調查電視、智慧型手機、平板電腦和其他消費電子產品使用的特定繪圖處理器和零件。

彭博社報導，超微公司（Advanced Micro DevicesInc.）指控聯發科、樂金電子（LG Electronics Inc.），Vizio和Sigma Designs侵犯繪圖處理器與加速處理器相關3項專利案。

超微尋求禁止樂金電子和Vizio電視輸美，這些電視內有聯發科和Sigma Designs製造的繪圖處理器和零件。

路透社報導，ITC已經點名聯發科、Sigma Designs樂金電子和Vizio等公司回應調查。

ITC通常在15至18個月內完成調查，有權下令禁止外國製產品輸美。1060318

(中央社)