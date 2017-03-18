中部辦公室成立 總統：強化中台灣角色

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總統府中部辦公室今天在台中市政府陽明市政大樓成立，總統蔡英文表示，中部辦公室成立將是強化中台灣角色的開始，中台灣的支柱將更堅實有力。

蔡總統今天到台中市政府陽明市政大樓與中彰投苗地方人士茶敘，會中並宣布將借用市府豐原陽明市政大樓的市長會客室與會議室，做為未來到中部會客、辦公空間之用，台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、張廖萬堅等人，都陪同與地方人士敘舊。

總統表示，中央與地方將更緊密合作，做得更多、更好，總統府辦公室成立將是強化中台灣角色開始，期許中台灣支柱更堅實有力，開創台灣的未來。1060318

(中央社)