距警局不到100公尺 萬華賣淫集團遭逮
台北市萬華區康定路一間公寓內內藏賣淫集團，距離警局不到百公尺，集團透過假觀光真賣淫的大陸女子，以LINE方式傳送照片、三圍等資訊讓嫖客挑選，警方循線破獲該集團。
台北市警局萬華分局調查，此賣淫集團仲介陸女來台短期賣淫，將女子接送至商務旅館，安排14天應召之旅，並以LINE傳訊女子照片、服務內容及價碼等資訊，方便嫖客選妃，經營地點選在距離分局不到100公尺的公寓。
警方掌握該集團情資，14日前往搜索，當場逮捕業者、嫖客共11人，還有嫖客正準備「完事」，嚇得連褲子都來不及穿，警方訊後將人依妨害風化、人口販運、社會秩序維護法等罪嫌移送法辦。1060318
(中央社)
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