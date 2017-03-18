稀有商代青銅器 佳士得拍出38.2億新高價

佳士得於15日拍賣的四項青銅器中三項:饕餮紋方罍、饕餮紋瓿與饕餮紋方尊。（圖/佳士得官網）

由日本私人藤田美術館（Fujita Art Museum）所收藏的4件稀有商代青銅器，於15日晚間在紐約，由佳士得（Christies）拍出合計約1.25億美元（約38.2億台幣）的歷史新高價格。這四件稀有青銅器，功能上都屬於乘酒器。學者推斷其製作時間，約在公元前13至11世紀的安陽殷墟時期，名稱分別是饕餮紋方罍、饕餮紋瓿、羊觥與饕餮紋方尊。

據佳士得官網報導，過去由日本藤田美術館收藏的4件稀有商代青銅器，在佳士得亞洲藝術週拍賣會上，拍賣會現場擠滿全球大小買家，都對此次的拍賣深感興趣。四件商代晚期的青銅器都屬於酒器，分別是饕餮紋方罍、饕餮紋瓿、羊觥與饕餮紋方尊，經學者考據後，推斷製作時間約在公元前13至11世紀之間，與著名的河南安陽殷墟同一時期。最終在多方競爭之下，四件青銅器合計拍出1.25億美元（約38.2億台幣）的價格，創下佳士得青銅器拍賣的歷史新高價格。

被視為商代長江流域工藝代表的羊觥。（圖/佳士得官網）

若依據佳士得官網對青銅器的介紹，其中方尊、方罍和瓿，屬於製作巔峰的殷墟時期，具典型早期風格和工藝特徵；而羊觥可能是來自南方，代表商代長江流域的工藝色彩。然而，與當前已出土的青銅器相比，本次拍賣的饕餮紋方尊和方罍屬於極為稀少的一類。上海博物館青銅器研究員周亞，日前接受陸媒專訪時表示，「雖這4件青銅器都沒有銘文，但從製作和類型推斷，應屬於商代較高等級的貴族墓葬文物。」

這四件「寶物」的流出經歷與出土過程尚是謎，曾有猜測是透過日本某商會轉手流出。佳士得透露，這次拍賣會在事前就受到外界高度關注，會前註冊競標人數突破200人，不乏頂級收藏家出席，像是前香港蘇富比董事藍捷理（Jim Lally）等人，以及拍賣新手的中壯年企業家，都對於稀有度極高的青銅器深感興趣，也讓拍賣價格飆上新高。

(中時電子報)