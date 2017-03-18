NBA》林書豪怒了？賽後拒答上場時間問題
18日以3分之差飲恨敗給塞爾提克後，僅打21分19秒的林書豪，賽後被問到是否因為籃網最近4天打了3場，才打這麼少的時間，他的回答竟是，「嗯！我不想回答這個問題，也真的不想現在討論到我的上場時間！」
從《NetsDaily》的錄音檔中，可以完全聽出林書豪不太開心，甚至有點不滿的語氣，畢竟這是他最近8場比賽當中，上場時間最少的1次，籃網很有機會留下主場勝利，可惜籃網總教練艾金生似乎還是很保護豪哥的身體。
因為林書豪本季連兩次左大腿受傷，讓他到現在才打了23場比賽，籃網拿下7勝16敗，跟豪哥缺陣時的6勝39敗相比，完全看出豪哥在球隊的重要性，加上18日還是林書豪連兩天先發上陣，艾金生想要降低他的上場時間也算正常。
其實籃網最後一波攻勢，戰術設計是給林書豪投追平三分球，可惜他被對方死盯不放，最後變成布魯克羅培茲、艾西各出手1次不進，佛義再搶投三分球時，比賽時間早已結束，就算球進了，也是不算收場。
「我想我們最後的三分出手企圖，早已被對方看破，可是我們已經夠拚命了，儘管我們也有空檔出手機會，可惜沒法把球投進，」林書豪說，「有時投籃就是這樣，你已經有機會進的，卻偏偏沒法投進。」
(中時電子報)
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