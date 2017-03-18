白色恐怖政治受難者追思紀念 丁曉菁表感謝

文化部國家人權籌備處今（18）日早上於景美人權園區舉辦「白色恐怖時期政治受難者追思紀念會」，邀請法師與政治受難者及家屬一起祈福誦經，文化部長鄭麗君和文化部次長丁曉菁也到場致意。丁曉菁代鄭麗君致詞時表示，「我們要永遠記得，今天全民可以參與政治，享有百分之百的言論自由，必須要感謝各位政治受難者前輩及家屬的奉獻。」

由於鄭麗君身體不適，說話幾乎無法發聲，今日追思紀念會改由丁曉菁代為致詞。丁曉菁指出，鄭麗君去年赴歐洲考察，看到德國對於史料重建的努力，也意識到台灣推動轉型正義的工作刻不容緩，「轉型正義不是二分法，而是關鍵在於能不能誠實面對過去。」

丁曉菁表示，「文化部已組成『推動人權館成立專家諮詢委員會』，希望透過專業的參與，草擬人權館組織法。未來也將擴大連結民間人權組織，進行國際交流，全面推動人權教育，落實理念。」

政治受難者葉盛吉之子葉光毅則在致詞時表示，目前提倡的轉型正義，應該要避免淪落為「選擇型正義」的死胡同，「對於葉盛吉的死，家人其實也跟他經歷了一樣的心理變化，歷經悲痛到昇華的各種起伏。」

葉盛吉出生於1923年，在日治時期曾赴日就讀第二高等學校以及東京帝國大學醫學部，二戰後回到台大醫學院繼續學業。他為了實踐理想加入共產黨，因此被逮補，於1950年11月29日在馬場町槍決。葉光毅今日特別身著葉盛吉當年就讀的第二高等學校的制服以及帽子到場：「他把年輕的生命投入到歷史前進的戰鬥中，在絕望中對希望呼喚。」

今日的追思活動由「台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」、「台灣地區政治受難人互助會」、「五零年代白色恐怖案件平反促進會」等政治受難團體協助舉辦，邀請政治受難者謝聰敏、陳明忠、郭振純、馮守娥、張常美等人到場參與。

(中時)