男送臨盆妻赴醫卻迷途 警開道護送
台南一名懷有3胞胎的女子，因陣痛及羊水破裂，老公深夜急送醫院，卻因緊張、路況不熟，半途中不知如何是好，所幸遇上正在簽巡邏箱的員警，才在警方護送下抵達醫院。
台南市警局永康分局今天表示，鹽行派出所員警昨天凌晨在永康區仁愛街、鹽行路口三村國小前簽巡邏箱時，突然一名男子前來求助。
原來，這名康姓男子的妻子懷有3胞胎，半夜出現陣痛及羊水破裂，男子立刻駕車載著妻子，從麻豆區住家一路趕往永康區的奇美醫學中心，卻因路況不熟又緊張，找不到醫院，不知如何是好。
所幸，康男求助的地點離奇美醫學中心不遠，警方立刻鳴笛開道，協助康男護送妻子到醫院，且確認情況穩定後才離開，讓康男感激莫名。1060318
(中央社)
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