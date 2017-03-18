賈靜雯生了 咘咘妹Bo妞遮臉打招呼

42歲藝人賈靜雯今天在社群網站臉書宣布生下與老公修杰楷的第2個女兒「Bo妞」，並貼出小女兒遮臉照打招呼，「咘咘」正式升格當姊姊。

賈靜雯與前夫孫志浩育有大女兒「梧桐妹」，2015年與小9歲的修杰楷結婚生下咘咘，夫妻倆常在社群網站臉書（facebook）曬咘咘萌照，去年9月宣布賈靜雯懷孕喜訊。

上午賈靜雯在臉書貼出Bo妞用手遮臉照及小腳丫照，以女兒口吻貼文表示，「Hi，大家好，終於跟大家見面啦。先自我介紹一下，我是BoBo，也可以叫我Bo妞，體重3000克，身高50cm，是個浪漫的雙魚寶寶」。還說「我很幸運誕生在一個充滿愛的家庭裡，我還有兩個漂亮的姐姐會照顧我喔，謝謝大家對我的祝福，我會再跟大家分享我的成長過程，請多多指教」。1060318

(中央社)