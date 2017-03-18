阿諾帕瑪高球賽 潘政琮晉級

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台灣高球選手潘政琮在阿諾帕瑪邀請賽次輪打出3鳥、2柏忌的71桿，兩輪合計146桿並列58名，成功獲得晉級。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金113萬4000美元（約新台幣34343萬元）的阿諾帕瑪邀請賽（Arnold Palmer Invitational），當地時間16日起在美國德州進行4回合共72洞賽事。

此賽擁有自己的參賽資格篩選機制，潘政琮靠在農保高球公開賽（Farmers Insurance Open）拿下並列第2成績獲參賽權。

潘政琮首輪打出1鳥、4柏忌的75桿並列75名，次輪他抓下3隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，兩輪合計146桿成績讓他並列58名，也成功闖過晉級線。

美國選手霍夫曼（Charley Hoffman）首輪打出5鳥、1柏忌的68桿，此輪他抓下7隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，兩輪合計低於標準桿10桿的134桿成績，讓他獨居領先位置。1060318

(中央社)