戒備森嚴被指「防民如防賊」 立院：安全考量
針對媒體報導，指立法院戒備森嚴「防民如防賊」。對此，立法院秘書長林志嘉表示，民主社會中集會遊行是人民表達意見的權利，但立法院周邊不同意見陳情團體眾多，不免有相互衝突之處，為避免衝突時影響立法院洽公民眾、職員、助理、媒體等人身安全，因此有必要進行適度安全維護，出發點是維護安全的考量，並非如媒體報導所稱防賊。
立法院政黨輪替後，在攸關同性婚姻、一例一休等爭議性法案審查時，立院周邊戒備森嚴，以鐵馬柵欄阻擋抗議群眾，並加裝監視器蒐證，被媒體質疑，「戒備比太陽花時還森嚴。」
不過，林志嘉強調，新國會是人民的國會，不管是委員辦公室、各黨團還是院方，都經常受理各種不同陳情案件，可以說各種陳情管道暢通無阻。
林志嘉表示，新國會為完全回應人民對於立法院公開透明的期待，國會頻道也正式上線，議事、協商更是毫無保留全面直播，也放寬媒體採訪限制，全面落實開放國會的承諾。
(中時)
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