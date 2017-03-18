真心不騙！日本紙膠帶城堡、樂高遊樂園愚人節登場

日本百大名城之一的岡山城，城堡外牆以及天守閣內裝飾都將換上紅、藍、綠的限定紙膠帶花色。(圖/日本岡山縣)

日本名古屋樂高遊樂園LEGO LAND，打造7大主題、超過40種遊樂設施和表演秀。(圖/LEGOLAND Japanレゴランド・ジャパン)

天氣逐漸回暖，全球各地進入賞櫻季，日本最具話題的名古屋樂高遊樂園，打造7大主題、超過40種遊樂設施和表演秀，即將於4月1日愚人節正式開幕，讓樂高迷走進真實樂高世界。另紙膠帶迷天堂的岡山，把日本百大名城之一的岡山城變身為「紙膠帶城堡」，同樣也將於下月登場，讓日本春天充滿趣味氛圍。

主題樂園設施有超炫旋轉木馬、飛龍飛車等，就連餐點也是樂高積木造型。(圖/LEGOLAND Japanレゴランド・ジャパン)

►積木變大了！樂高迷超high

日本名古屋樂高遊樂園LEGO LAND，總面積高達13公頃，是日本國內3大戶外型主題樂園，僅次於東京迪士尼樂園及USJ大阪環球影城；主題樂園設施有超炫旋轉木馬、飛龍飛車、開樂高汽車並取得首張駕駛執照、以及高50公尺的樂高瞭望台等。

園區規劃7大主題、超過40種遊樂設施和表演秀，其中最受樂高迷矚目的迷你樂園，使用上千萬個以上的樂高積木，重現東京、大阪、京都、名古屋等地最具日本之美的10處風景和街道。

紙膠帶換新裝，復古城堡吹文青風，就連天鵝船也換上新色彩。(圖/日本岡山縣)

日本紙膠帶發源地的岡山可說是紙膠帶迷的天堂，最新紙膠帶合作企劃把熱潮帶到岡山街頭。(圖/日本岡山縣)

►紙膠帶換新裝 復古城堡吹文青風

日本紙膠帶發源地的岡山可說是紙膠帶迷的天堂，繼先前的「紙膠帶列車」，最新紙膠帶合作企劃把熱潮帶到岡山街頭，包括日本百大名城之一的岡山城，城堡外牆以及天守閣內裝飾都將換上紅、藍、綠的全新限定花色，將從4月1日起到5月7日開放參觀。

此外，日本三大名園之一的岡山後花園、夏季夜間點燈活動烏城燈源鄉、路面電車、以及旭川天鵝船也將同步穿上可愛新裝，另活動也推出限定3款紙膠帶和商店伴手禮等，為旅途增添繽紛色彩。

(中時電子報)