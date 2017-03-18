基層漁會代表選舉登場 高雄7區漁會選情平和
全台各地基層漁會代表選舉18日登場，高雄7區漁會中，除高雄區漁會81人搶61席外，其餘6區多為同額競選，林園區漁會甚至出現登記名額不足應選名額；海洋局表示，會員席次牽動理監事布局，但這屆選情單純，競選過程平和順利。
高市永安、興達港、彌陀、梓官、小港、林園及高雄等7區漁會今改選會員代表，投票時間從上午9時至下午2時，高雄區漁會會員人數最多，在三民、新興、前金等行政區都設有1處投票處所。
海洋局指出，本屆代表登記情形，興達港33人角逐33席、永安33人角逐33席、彌陀25人角逐25席、梓官34人角逐33席、小港52人角逐51席、林園39人角逐41席，這些區漁會多為同額競選，甚至還有登記名額不足應選數。
高雄漁界指出，高雄區漁會會員人數是全國最大漁會，本屆81人登記角逐61席會員代表，另將選出51個漁民小組長、副組長，雖然區漁會席次牽動遠洋、近海及養殖業者勢力角逐理事長，不過，漁民心聲「誰能真正照顧漁民，誰來當都贊成」。
出身養殖界、高雄區漁會理事長張寶村本屆改登記參選監事，內場派屬全國漁會理事長黃一成勢力，尚未聽到接任人選，屬外場派的穩發漁業董事長謝龍隱登記理事，有心為漁民服務；因前鎮漁港是最大遠洋漁港，會員也希望區漁會龍頭能回到遠洋漁界。
漁界分析，理事15席中需取得半數才能穩坐理事長，目前內場派席次嗅不出力拼端倪、現任理事長也不連任，研判黃派不再插手；而謝龍隱為人和藹、熱心服務，漁界認為他呼聲最高。
(中時)
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