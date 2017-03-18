受邀挺吳誓師 馬英九籲黨工中立超然

前總統馬英九今天出席前副總統吳敦義參選黨主席誓師大會時表示，提醒注意人頭黨員亂象和黑道入黨造成黨負面形象，希望黨主席選舉，所有黨工保持中立超然，使當選結果有正當性。

馬英九並表示，黨在低迷艱困之際還有6位同志願意承擔責任，希望大家同心協力，尤其「敦義兄讓我們能夠真正的把黨救回來」。

吳敦義上午在台北三創園區舉行「一心一德抵艱難，重返執政義起來」誓師大會，馬英九、黨團總召廖國棟、中央委員連勝文、前內政部長李鴻源、多名黨籍立委、中常委、各縣市議會民代等人與會，場面盛大。

馬英九在吳敦義、前總統府秘書長曾永權陪同下進場，馬英九致詞前還接受獻花，司儀請吳敦義上台，不過，馬英九再三敦請吳敦義回座，並打趣表示，「因為我今天不選」。

馬英九指出，看到這麼多人支持吳敦義，為吳敦義感到高興，他也非常榮幸能受邀出席。他說，國民黨近3年遭遇前所未有的挫敗，成為在野黨「我個人當然要負責」，在黨情勢如此低迷，面臨嚴峻挑戰的此刻，還有6位同志願意出面承擔責任，讓人感到非常振奮，特別希望大家同心協力，「尤其敦義兄讓我們能夠真正的把黨救回來」。

馬英九也提出建議給候選人參考，首先是這次選舉出現人頭黨員的亂象，人頭黨員原來是民進黨專長，這次聽說短短1個月暴增十萬黨員，值得注意。還傳出黑道入黨，造成黨負面形象，應該把害蟲根除，希望這次黨主席選舉把這些事情做好，也希望所有黨工一定要保持中立超然，使當選結果有正當性。

馬英九也提到，國民黨是有是非、有道義、重感情的政黨，最近不幸少數黨內同志，砲口向內，不符合現在的需求，還有報導指出「下周有黨員要清算我，說我是害黨主席、亡國之君」，勸少數同志懸崖勒馬，不要做出親痛仇快的事。

馬英九也強調國民黨的大陸政策，他說，已經有25年歷史的「九二共識、一中各表」，不只是國共兩黨共識，也是前總統李登輝跟海協會達成的共識，這對台灣有利，不宜任意忽視、變動、廢止，希望兩岸關係恢復到國民黨執政的時候。希望大家繼續努力，讓國民黨在未來選舉旗開得勝、馬到成功。1060318

(中央社)