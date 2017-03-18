被批大嘴巴 柯文哲：受不了新聞製造業
台北市長柯文哲今天被問及因整合第三勢力被批大嘴巴，柯文哲笑回，「受不了新聞製造業」。
柯文哲18日上午出席「2017台北杜鵑花季─看見幸福野餐音樂會」，會後受訪做以上表示。
媒體報導，資深體人周玉蔻上節目時提到時代力量立委1月時曾拜會柯文哲，且她和民進黨某高層見面時，柯文哲表達「可做協調人」，被綠營高層認為柯文哲「大嘴巴」。
柯文哲表示，媒體先做假新聞，之後再來各種評論，「天啊」；至於被批評為大嘴巴，柯文哲說，「那個也不是我講，是記者自己寫的，覺得奇怪，受不了新聞製造業，不曉得消息從哪裡來」。1060318
(中央社)
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