追思政治受難者 文化部強調誠實面對過去

文化部國家人權博物館籌備處今天上午在景美人權文化園區舉行白色恐怖時期政治受難者追思紀念會，文化部次長丁曉菁代表部長鄭麗君致詞說，轉型正義不是二分法，關鍵在於能不能誠實面對過去。

2017年白色恐怖時期政治受難者追思紀念會今天上午在景美人權文化園區舉行，文化部長鄭麗君、文化部次長丁曉菁、政治受難者陳明忠、平反促進會總幹事張瑛（王玉）、受難者家屬代表葉光毅等百餘名受難者暨家屬出席，表達對逝去至親的懷念。

鄭麗君今天因感冒，喉嚨無法出聲，由丁曉菁代為致詞，她表示，「人權是立國的價值，人權就從轉型正義開始」，鄭麗君去年赴歐洲考察返國，看到德國對於史料重建的努力，意識到台灣推動轉型正義工作已刻不容緩。

丁曉菁也重申鄭麗君所強調，總統蔡英文在就職典禮上已經宣示對於轉型正義的期待，文化部所屬的國家人權博物館將是落實轉型正義政策重要的一環，希望任內儘速推動完成人權博物館的規劃與建置。

國家人權博物館籌備處已經組成「推動人權館成立專家諮詢委員會」，透過專業參與撰擬人權館組織法草案，未來博物館成立後，將以台灣戰後威權統治時期相關人權檔案史料文物的典藏、研究、展示以及教育推廣工作為核心。

除了景美和綠島兩處人權紀念園區外，也將擴大連結與協助當代人權理念實踐推廣的組織發展與國際交流，全面性地推動人權理念。

葉光毅致詞時表示，他的父親葉盛吉出生於日治時期，二次世界大戰日本戰敗後，父親返回台灣於台大醫學院繼續學業，並選擇加入共產黨實踐其社會理想，後因白色恐怖遭當局逮捕受難，1950年11月29日於馬場町執行槍決離世，得年27歲。

葉光毅對於父親的遭遇，心理同樣歷經了悲痛、苦悶、徘徊、昇華等起伏，「父親給後人帶來的啟示，並非苦難與破滅，而是一種卓越、秀麗的精神境界」。

紀念會隨後也由法師主持追思儀式，以虔誠的宗教習俗誦經祈福，追念白色恐怖時代的苦難。1060318

(中央社)