楊仁壽致歉 李辦：感謝他的大是大非
前總統李登輝辦公室主任王燕軍今天表示，最高法院前院長楊仁壽願意公開致歉，感謝楊仁壽的大是大非、把事情講清楚；改革過程中必然會有人受到影響，但改革不能不進行。
楊仁壽日前在全國公務人員協會舉辦的「年金改革溯及既往違憲研討會」中表示，李登輝卸任前制訂相關辦法把卸任總統禮遇比照現任待遇，李登輝到現在「照領終身俸」，跟當總統一樣；李登輝辦公室指楊仁壽所言與事實不符，在16日發出聲明要楊仁壽48小時內公開致歉，楊仁壽今天因此發布公開道歉書。
王燕軍受訪表示，感謝楊仁壽的大是大非，願意公開道歉，當然接受，也感謝楊仁壽站在法學專業的立場，釐清事情中有疑慮的部份，外面有些以訛傳訛的事情他們不願計較，也不是要以訟止謗，只是希望楊仁壽講清楚。
王燕軍說，在改革過程中，必然有人的權益會受到影響，但改革是一個國家進步象徵，政府在處理那些受到影響的人時，要更細緻，但改革不能不進行。1060318
(中央社)
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