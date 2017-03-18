加拿大輕航機相撞 陸學員1死1傷
加拿大蒙特婁的聖布魯諾當地時間17日下午1時左右發生輕航機相撞事故，共造成1死3傷，死者為中國大陸籍的飛行學員，另有一名傷者也是中國大陸人士。
中國大陸央視網報導，事故發生時，兩架輕航機在空中相撞。其中一架墜毀在一座購物中心二樓停車場，另一架飛機降落在購物中心頂樓。
報導引述中國大陸駐蒙特婁總領館表示，這2名中國大陸公民都是男性，是派往加拿大學習飛行的學員。總領館已經與航空學校聯繫，正進一步了解情況，同時提供領事協助和保護。1060318
(中央社)
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