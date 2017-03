桃園英語競賽 精銳盡出競爭激烈

桃園市英語競賽今天登場,國中到大專組的題目涵蓋「擔任志工」、「高中需培養技能」、「做出哪些貢獻,讓世界更美好」,著重自我省思到社會互動;各校精銳盡出,競爭激烈。

桃園市政府教育局與桃園西區扶輪社共同舉辦,幸福國中、幸福國小、莊敬國小、北門國小共同承辦的「桃園市106年度英語競賽」今天上午舉行,競賽項目包括英語朗讀、說故事、演說外,並分為國小、國中、高中職與大專等組別,共計428共校代表菁英出賽,現場氣氛熱絡。

教育局表示,今天賽事除了國小組為英文朗讀外,在競賽的演講題目中,以各教育階段學生的生活經驗及社會參與為主軸,例如國中組「Things I Learned from Being a Volunteer」(從擔任志工中學習到的事情)、高中組「Some skills I need to develop in high school」(在高中時期需培養的一些技能)、大專組「As a college student,I can make some contributions to make the world better」(身為大學生,我能做出哪些貢獻,讓世界更美好)等,都是激發學生省思自我與他人及社會的各種互動關係。

大多參賽者均為各國中小內,經過層層競賽後所推出的代表,大多數參賽者有著流利的發音,更在造型上大費周章,以吸引評審的「額外的目光」。

多名參賽者指出,講題不難,但要說得有趣,且獲得評審青睞,除了要注意現場的臨場表現外,只能各拚本事;更有一些第一次參加的選手說,「緊張死了」,充滿焦慮與不安。

教育局表示,桃園西區扶輪社為提升桃園市青少年學子英語教育,積極推動桃園市英語比賽已有30多年,希望讓學生有機會充分展現創意與發揮巧思,站在最佳的舞台盡情表現。1060318

(中央社)