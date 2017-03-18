林書豪拿下10分 籃網不敵塞爾蒂克

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美NBA波士頓塞爾蒂克隊控球後衛湯瑪斯今晚因傷缺戰，籃網儘管擁有主場優勢，終場仍以95：98不敵綠衫軍，本季與塞爾蒂克3戰全敗。林書豪拿下10分，還差點受傷。

首節籃網一開始打得不差，開賽5分鐘內林書豪就送出2次助攻，籃網取得12：7領先，但之後進攻停滯，上半場以37：45，落後8分。

易籃再戰，籃網試圖追趕，第3節表現不俗，分數一度逼近，出現你追我趕戲碼，最後1節籃網還一度超前，不過綠衫軍穩住戰局，籃網最後有追平機會，可惜未能掌握，終場以95：98落敗，無法像昨天演出逆轉勝。

林書豪晚上上場的時間沒有前幾場多，出賽逾21分鐘，全場攻下10分、7籃板、6助攻、1次阻攻的全能秀，依舊是帶動全隊進攻主軸，3分線命中率也提高，投4中2。

籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）依舊是得分王，攻下23分最高，老將佛伊（Randy Foye）也有14分，前鋒尼柯森（Andrew Nicholson）拿下11分，林書豪與霍利斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）等皆有10分進帳。

少了湯瑪斯（Isaiah Thomas）的綠衫軍是今晚被籃網緊咬主因，但靠著經驗與團隊默契依舊贏球。全隊以克勞德（Jae Crowder）的24分最高，布萊德雷（Avery Bradley）與中鋒霍福德（Al Horford）各貢獻16分與14分。1060318

(中央社)