許瑋甯深夜送福利 自拍「最高境界」美腿全洩

許瑋甯身材曲線火辣，每回曬照都引發熱議。（圖／本報系資料照片）

許瑋甯擁俏麗混血外型，從模特兒出道的她，轉戰戲劇圈表現亮眼，演藝事業蒸蒸日上，近日許瑋甯參加法國巴黎時裝周，並繼續在歐洲旅行，日前自拍露出纖細蠻腰，而今許瑋甯再放送福利，示範自拍最高境界，而她的美腿曲線更是一覽無遺。

許瑋甯曬自拍「最高境界」，美腿曲線全都露。（圖／取材自許瑋甯Instagram）

許瑋甯身材曲線火辣，每回曬照都引發熱議，而今深夜許瑋甯放送福利，不藏私分享自拍最高境界，用腳夾住手機自拍，許瑋甯得意說：「全世界都可以入鏡」，而她的美腿曲線也全都露，一雙纖細長腿讓網友羨慕不已，還被封是「長腳架」。

(中時電子報)