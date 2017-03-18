近距離感受攝影的溫度 攝影藝術交流展至19日

吳家昀以她身處在國外對家鄉的思念之情，透過拍攝家鄉的照片，加上內心情感的反思，她在照片中介入一種光點，象徵著若有若無的家鄉記憶。（主辦單位提供）

參展者陳宗怡。（鄧博仁攝）

參展者周芳伃。（鄧博仁攝）

參展者何佩玲。（鄧博仁攝）

李俐雅、楊安琪、陳雅惠三位藝術家，他們顛覆了攝影瞬間凝結為平面作品的迷思。（鄧博仁攝）

展場熱絡情形。（鄧博仁攝）

第二屆台北國際攝影藝術交流展（Wonder Foto Day ），17日於華山1914文化創意園區中4B襯著一片悠揚的音樂中開展，每位參展者盛裝且帶著豐富的作品，熱絡地與每位貴賓互動，這不僅把台北的夜晚變溫暖，也把整個攝影藝術圈炒得好熱好熱。

「因為絕大多數都是年輕人，這一屆依舊充滿了活力，這不僅僅體現在參展的專業攝影家身上，也在那些對影像充滿了熱情的人。」參與這次評審的知名藝評家傅爾得如此表示。此次展出作品中，可看出許多參展者們已從單純的記錄行為轉化為一種創作形式，讓攝影不僅僅是記錄，更是一種行為、一種觀點、一項創意，讓影像的表現形式顯得十分豐富而多元。

陳宗怡《camera》作品，他請小朋友在拍照前畫出相機的樣子，進而探討相機及相機外的世界，他也在《誰教我做爸爸》作品中把相機轉向對著家人及小孩，想看清楚他們是誰？我是誰？另一位創作者何佩玲以《家的父親與母親》作品，探討自己成長的家庭中那份對性別刻板與角色不對等關係，同時也表達出自己與這一代的恐懼，害怕未來成為自己的媽媽，嫁給像自己的父親。

吳家昀以她身處在國外對家鄉的思念之情，透過拍攝家鄉的照片，加上內心情感的反思，她在照片中介入一種光點，象徵著若有若無的家鄉記憶。李俐雅、楊安琪、陳雅惠三位藝術家，他們顛覆了攝影瞬間凝結為平面作品的迷思，讓平時觀看的影像立體化，把影像以「搓印」技法存在於石頭、木頭及不同材質上。 周芳伃則以自身的身體表演，探討自己居住的城市，呼籲大家珍惜每個經過的當下。

傅爾得在觀看後覺得本次來參展的創作者，比起上一屆更多元了。來自香港、大陸、日本等地的攝影師多了很多，更能體現這個平台的活躍度。且他們帶來更多是驚喜，讓人發現，無論在處理議題、拍攝手法、運用材質等方面，都越來越不受拘束。「對年輕攝影師來講，最大的一點，他們在用影像表達，在成長中逐漸釐清自己的世界觀和價值觀。」傅爾得表示。 Wonder Foto Day只展出至今、明兩天，若您見識過去年的精彩展出，今年務必再度蒞臨「與攝影的距離只有90公分」的那份溫度。

(中時)