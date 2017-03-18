鶯歌山水步道健行 朱立倫：多運動多健康

新北市政府、鶯歌區公所與市議員蘇有仁服務處18日在三鶯藝術村舉辦「鶯歌山水步道健行暨公益宣傳」活動，市長朱立倫到場與民眾一起做「動健康操」暖身，還一同健行領略山水之美，他特別鼓勵市民多走出戶外，多運動就可以多健康。

連日來北部地區陰雨綿綿，今適逢假日又是好天氣，吸引許多民眾扶老攜幼走出戶外，一起來參加健行。

朱立倫說，健行活動目的就是要大家多多走出來享受健康，多運動就可以多健康，尤其這次健行的地點位於新北市的好山好水－鶯歌的山水步道，這是一項相當棒的假日全民活動，民眾可以一路領略河濱之美，一路感受到大自然給我們的禮物，享受健康。

朱立倫也說，不管是到各區的國民運動中心，或是運動公園、河濱步道、社區公園，還是騎自行車暢遊各自行車路網，只有願意走出來、動起來，都是很好的動健康。

蘇有仁表示，過去大家對鶯歌的印象就是以陶瓷聞名，其實近年市府在鶯歌興建不少公共建設，像是今天健行地點山水步道、三鶯藝術村等，感謝朱市長及市府團隊的努力。

(中時)