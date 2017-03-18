興建基隆輕軌捷運 林右昌：不只為了通勤
昨天準備興建基隆輕軌捷運消息傳出，反彈聲浪漸起，對此基隆市長林右昌今天上午表示，民眾並不了解什麼是輕軌，實際上輕軌就是捷運，而捷運有很多系統，輕軌就是捷運系統一種。
林右昌強調，基隆現在在通勤上已有非常多元選擇，包括城際快捷公車2088、1088線直接從社區出發抵達台北，但反觀鐵路系統已經陷入瓶頸，無法再提升，但未來輕軌系統加入後只要十分鐘就有一班車。
林右昌解釋，這條捷運不僅僅是為了通勤，而是為了整都市區域發展，中央之所以要來興建這條捷運是因為基隆市港標竿計畫，囊括火車站都更、城際轉運站、西四、西五、西六碼頭展旅運智慧大樓，為了產業區域經濟發展與大台北首都經濟圈串連一起，透過這條輕軌基隆能和大台北都會真正首度在都市空間上真正被串連起來。
(中時)
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