成功漁港罕見魚 醜的像佛地魔

台東縣成功漁港日前有漁船捕獲一尾罕見的魚，民眾將照片貼在臉書地方社群，詢問大家知道是什麼魚？「好醜」、「像人臉」網友議論紛紛，甚至有網友開玩笑說，像「佛地魔」。（翻攝臉書）中央社記者李先鳳傳真 106年3月18日

台東縣成功漁港日前有漁船捕獲一尾罕見的魚，民眾將照片貼在臉書地方社群，詢問大家知道是什麼魚？「好醜」、「像人臉」網友議論紛紛，甚至有網友開玩笑說，像「佛地魔」。

水試所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，從照片看起來像是瀕危的台灣扁鯊，為台灣及鄰近海域特有種，是深海底棲性魚類，因為沒有經濟價值，也不易賣出，漁民若不慎捕獲應儘快放生。1060318

(中央社)