祖孫同巡守 北市內溝溪水巡守隊獲獎

內溝溪水巡守志工沿岸清理內溝溪垃圾，善用通訊軟體即時通報河川狀況，守護水環境百分百。（北市環保局提供）

北市環保局今（18）日表示，內湖區內溝溪水環境巡守隊的志工夥伴，每周2次風雨無阻到內溝溪做河川巡守服務，更由阿公阿嬤帶著小孫子一起檢測水質並隨手清理溪岸邊垃圾，且善用通訊軟體即時通報河川狀況，守護水環境百分百。該巡守隊因「貼近自然環境，深化人員與環境互動」，日前榮獲環保署評定為105年度特殊貢獻級水環境巡守隊的殊榮，肯定他們對維護環境生態的貢獻。

環保局指出，內溝溪水環境巡守隊都是由退休人士組成，因為內溝溪是匯入基隆河的最長小支流，整條溪流長度約5.5公里，巡守從最上游的地方開始，再往下游巡守，沿路可以看到一條溪流上、中、下游的景觀變化，志工巡守時不僅沿途撿拾垃圾及做水質監測，也透過肉眼觀察溪水、感受沿岸風貌的變化。

經常帶著小孫子一起巡守的該隊志工林大姐表示，因退休後在家幫忙帶孫子，起初是因為內溝溪巡守隊隊長邀約而加入，因她居住在附近，抱持著運動休閒兼做環保的想法加入，雖然5.5公里的巡守路線並不短，但在過程中，學習觀察溪流沿岸風景、溪流顏色、水質狀況，都是非常有趣的，且利用水質檢測包檢測溪中的溶氧、酸鹼值等，是蠻有意義的一件事，便與先生一同帶孫子出來巡守，希望透過從小讓孫子參與這樣服務的過程，潛移默化地培養他愛護水環境的環保意識。

此外，內溝溪巡守隊張隊長也表示，當水環境巡守志工是件很有意義的事，不僅豐富退休後的生活又能守護自家的後花園，更透過環保局提供的教育訓練與活動，學習溪流保育方法與增進自己生態知識，真是一舉數得，未來也會持續招募當地民眾，一起守護水環境。

環保局表示，秉持著「自己家園自己守護」理念，期待市民朋友關心居家的水環境，將在4月22日地球日上午於基隆河錫口碼頭舉辦「愛地球護環境」地球日淨溪活動，當天除了會沿岸撿拾基隆河河濱公園垃圾外，也會由水環境巡守志工講解簡易水質檢測方法，現場並有世大運及環境教育攤位，歡迎有興趣的大小朋友一起來參與，當個一日志工，詳情請與環保局聯絡（聯絡電話：1999轉7261，胡小姐），為了讓我們下一代有更美好乾淨的水環境，期待有更多市民朋友加入河川巡守及水環境教育的行列。

(中時)