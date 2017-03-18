台電大林廠公安意外 1工程師墜鍋爐死亡
高雄市台電大林發電廠正進行更新改建工程，18日發生工安意外，中鼎公司59歲倪姓工程師今天上午9點被發現陳屍在二號機內鍋爐封煙道25米處，疑似從高處摔下死亡，詳細事故發生原因正調查中。
台電公司表示，大林廠更新改建工程由中鼎公司統包，倪男昨天負責二號機鍋爐封煙道電焊作業，直到深夜仍未回家，家屬打電話找不到人而報案。
警方透過手機衛星定位發現在大林廠區內，原先以為有人受困於高約8公尺興建中的空鍋爐內，小港警分局、大林消防分隊接獲報案後前往現場，在正興建二號機內空鍋爐封煙道25米內發現倪男，由廠方吊車救起後已明顯死亡。
發生原因現由警方釐清調查，疑似為工安意外，並通知勞檢單位。高市勞工局表示，中鼎工程承攬大林電廠更新計畫案，所僱勞工於3月18日清晨於工程的鍋爐機風煙道，發現疑似墜落死亡，一早已派員赴現場調查，釐清是否有工安疏失。
勞工局指出，依「職業安全衛生法」規定，僱主對防勞工從高處墜落，應有必要安全衛生設備及措施，若無且致勞工死亡，得移送檢方偵辦，得處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。
(中時)
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