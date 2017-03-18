小黃追撞左轉車後側翻 幸路人幫忙脫困

計程車疑未注意前車動態追撞翻車，幸無生命危險。(劉宥廷翻攝)

高市新興區今清晨6時許發生1起車禍翻車意外，50歲張男駕駛黑色休旅車停在中山路上準備左轉青年路時，突然被1輛計程車從後面撞上，小黃撞擊休旅車後整部車子90度側翻，韓姓司機一度受困在車內；所幸其他路人幫忙把車門打開，順利協助司機脫困，當時計程車內並沒有載客。

韓姓司機疑頭部受傷流血，救護車載往醫院救治，意識清楚無生命危險，而被撞的休旅車的張男沒有受傷，車禍原因待警方調查，初步研判疑小黃未注意前車動態追撞翻車。

(中時)