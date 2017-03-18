楊泮池不續任案 校務會議票決再議

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台大校長楊泮池（後左3）身陷論文案，18日在校務會議上正式請求，在今年6月任期屆滿後，不再續任校長職位。校務會議為求慎重，以投票方式通過，將另外召開臨時校務會議討論。中央社記者孫仲達攝 106年3月18日

台大校長楊泮池身陷論文案，今天在校務會議上正式請求在今年6月任期屆滿後，不再續任校長職位。校務會議為求慎重，以投票方式通過另外召開臨時校務會議討論。

台大教評會2月24日決議懲處郭明良等多位學者，但有多篇論文列共同作者的校長楊泮池，則未受任何懲處，遭到外界責難。

台大今天舉辦校務會議，在主管單位報告完論文案處理進度後，校長楊泮池正式發表一段聲明，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，他請求今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。

楊泮池突然宣佈不續任，引發校務會議嘩然，多位院系代表表達不知所措。電機系教授吳瑞北隨後提案，校長續任是經校務會議通過，因此校長請求不續任，也應由校務會議處理。他要求在教育部、科技部針對論文案複審報告出爐後2週內，最遲4月中旬召開臨時校務會議。

吳瑞北的建議獲得多數校務會議代表支持，包括3、4位學生代表，都一一發言要求召開臨時校務會議。隨後台大副校長張慶瑞綜合各代表意見，並確定會議程序規章後，要求現場投票。

台大校務會議代表總數為173人，按照規定必須1/5連署才能召開臨時校務會議，即門檻是35人。今天校務會議現場投票，有68位代表贊成。

校務會議今天做出結論，「有關校長表達不續任相關問題，召開臨時校務會議因應，臨時校務會議具體議程，由程序委員會決定。」1060318

(中央社)