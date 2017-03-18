彰化經典百K 千名車友盡享彰化美景
數千名的自行車車友今天齊聚彰化，從員林彰南國民運動中心預定地出發，挑戰彰化縣經典百K的路線，暢遊彰化風光。
為活動鳴槍的彰化縣長魏明谷致詞時說，彰化經典百K單車活動今年已是第7年舉辦，沿路可以欣賞八卦山的景色以及彰化縣沿線海岸的美景，同時提倡運動風氣。
2017美利達瑪吉斯盃彰化經典百K單車活動今天上午在員林彰南國民運動中心預定地盛大舉行，與會的貴賓包括彰化縣長魏明谷、美利達公司副董事長曾崧鈴以及民進黨籍立委陳素月、員林市長張錦昆等人。
魏明谷致詞時說，彰化經典百K單車活動今年是第7年舉辦，已算是全國數一數二的大型自行車賽事，今年活動邀請到義大利車手以及台灣一哥馮俊凱陪著大家一起騎車，沿路欣賞彰化八卦山的風景以及自然生態等。
魏明谷表示，活動的舉辦地點彰南國民運動中心預定地，縣府計畫花4億7000萬興建地下一層、地上4層的大型運動中心，包含游泳池、籃球場以及羽球場等，期盼提升彰化縣的運動水平。
美利達公司副董事長曾崧鈴則指出，看到有5000名車友報名參賽，代表著5000顆熱愛自行車的心，感謝車友們的不離不棄。
彰化縣政府表示，彰化經典百k活動路線全長約115公里，員林會場出發後，行經大村、花壇然後進入八卦山脈139線，跨越南投縣境，然後經濁水溪畔通往二水、溪州、埤頭，再從北斗、田尾，最後從社頭騎回員林會場。1060318
(中央社)
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