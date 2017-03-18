提勒森將至 陸放話黃岩島設環境監測站
在兩名美國參議員提出1項制裁中國大陸在南海爭議水路活動的法案之際，海南省三沙市長肖（蕭）杰表示，陸方今年將展開在黃岩島設置環境監測站的準備工作。
路透社報導，中國大陸於2012年奪取菲律賓也聲稱擁有主權的黃岩島（Scarborough Shoal），美國則警告北京不要在黃岩島進行跟其他南海島礁相同的開墾。
美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與卡定（Ben Cardin）本週提出「南海與東海制裁法案」（South China Sea and East China Sea Sanctions Act），擬禁發簽證給協助建設南海與東海工程的中國大陸民眾。
蕭杰本週表示，陸方計劃今年展開準備工作，要在包括黃岩島在內的多個島礁設置環境監測站。蕭杰告訴官方「海南日報」，這些監測站、碼頭與其他基礎設施，是2017年島嶼修復與防蝕計畫的一部分。
蕭杰的談話正值美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）週末訪問北京前夕。提勒森預期會對陸方在島礁的建設再度提出關切。
提勒森曾指陸方相關活動屬「非法」。去年6月時任美國國防部長的卡特（Ash Carter）警告，陸方任何在黃岩島上的開發舉動「會導致美國與區域內其他國家採取行動...不僅會加劇緊張，也會讓中國陷入孤立。」
美國國務院女發言人芮契艾倫（Anna Richey-Allen）表示，美國注意到了大陸的相關報導，並重申南海各聲索方應避免在爭議島礁上建設。（譯者：中央社陳亦偉）1060318
(中央社)
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