大學生助農挖地瓜 體驗農村兼做志工

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嘉義縣柴林腳教育基金會執行長王崑成提供自家農地栽種地瓜，今天與民間企業合作，邀志工與大學生採收，地瓜除供應基金會老人食堂使用外，也將義賣做為照顧長輩經費。

王崑成提供自家農地，依季節栽種稻米、時令蔬菜供食堂使用，如今栽種的地瓜已能收成，逗陣社會企業有限公司與基金會合作舉辦「捲起褲管挖地瓜」活動，除號召社區民眾參與外，中正大學資工系和化工系學生也「揪團」參加。

一行人今天拿著工具來到地瓜田，由社區長輩帶領大學生捲起衣袖，將地瓜一串串挖出來，參與學生表示，成長環境鮮少有機會接觸農地，實地到農田挖地瓜，不僅能幫助偏鄉解決人力不足問題，同時也可以親近田園、學習更多農事知識，一舉數得。

柴林腳教育基金會表示，幾年前改造王崑成家族荒廢的三合院古厝，成立「溫馨補給站」，辦理老人食堂、長輩健康促進活動以及學童課後照顧班，每週一到週五提供社區長輩午、晚餐服務。

基金會指出，地瓜除供應食堂使用外，後續將辦理義賣，做為社區長輩共餐等照顧經費。基金會栽種地瓜品種為「芋頭番薯」，採無毒方式栽種，無噴灑農藥，民眾可透過網路或電話認購，訂購方式為FB搜尋「財團法人柴林腳教育基金會」。1060318

(中央社)