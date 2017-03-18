蔡英文入新厝 總統府中部辦公室成立

總統蔡英文重回舊地成立中部辦公室，開心辦「入厝茶會」，臉上洋溢喜悅之情。（王文吉攝）

總統蔡英文當選後，將豐原住處歸還房東，失落一年多後，重回舊地成立中部辦公室。（王文吉攝）

總統府於台中市政府陽明大樓中庭舉辦茶會，邀請中彰投苗等縣市的地方人士與會。（王文吉攝）

總統府資政姚嘉文陪同總統蔡英文南下台中，了解地方鄉親建言。（王文吉攝）

總統府中部辦公室落腳台中豐原，成立茶會由地主、市長林佳龍親自接待。（王文吉攝）

彰化縣長魏明谷出席總統茶敘，特別說明彰化推動綠電發展已有成效。（王文吉攝）

總統茶會開始前，蔡英文（左三）特別前往中部辦公室參觀，並與台中市長林佳龍（右三）、彰化縣長魏明谷（右二）、立法院副院長蔡其昌（右一）及地方人士合照留念。（台中市政府提供）

繼上週總統府南部辦公室成立後，今上午在豐原區成立中部辦公室，地點位於台中市政府陽明大樓，將做為府方未來到中部會客、辦公空間之用；總統蔡英文上午特地南下豐原，與中彰投苗地方人士茶敘，她並笑稱「今天是以入新厝的心情，來會會老朋友。」

總統府上午在台中市政府陽明大樓中庭舉辦茶會，中彰投苗等縣市的地方人士受邀與會，還特別邀請豐原當地里長參加；茶會原定10點展開，因蔡英文與台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷前先至辦公室參觀，延遲20分鐘，之後蔡英文由總統府資政姚嘉文、國策顧問李茂盛、立法院副院長蔡其昌等人陪同，與地方人士茶敘。

「今天對我來說算是入厝啦！」蔡英文致詞時表示，她過去曾在豐原定居，後來當選總統後，因維安考量，只好把住處還給房東，來豐原就不能過夜了。蔡英文說，很感謝林佳龍出借空間，讓她的中部辦公室落腳豐原，這是強化中台灣角色的里程碑。

蔡英文也稱讚台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷政策主軸規劃得非常好，她對兩人的施政表現很有信心。蔡說，中部的區域聯合治理已見成效，中台灣是下一個世代扮演改變台灣的重要支柱。

蔡英文提到，行政院已規劃「綠數水道鄉」發展方向，包括綠能、數位、水環境、軌道、城鄉，其中魏明谷主政的彰化縣率先響應，全力推動離岸風力及太陽能發電，她特別點名，彰化是全國綠電發展的重點地區。

蔡英文說，台中市工商繁榮，投資環境優越，獨缺國際級的會展中心，她現場宣布，中央將與地方聯手推動水湳會展中心開發案，除展覽功能外，也促進飯店、觀光等產業發展，將成為中台灣與國際交流的平台。

蔡英文在豐原短暫停留1個小時，隨即驅車前往長榮桂冠酒店，出席「磐石會第19、20屆會長交接典禮」。

(中時)