C咖演員投資名義四處行騙 嗆：有錢也不還
曾演出多部連續劇的45歲演員簡菘成，遭控涉嫌以投資名義到處騙錢，39歲陳姓女子前後被騙金額高達150萬元，要求簡男還錢時，卻遭恐嚇「同歸於盡」，她憤而報案，但警方傳喚多次傳喚簡男已一個月，簡男仍遲未出面。
陳姓女子透過朋友介紹而認識簡菘承，兩人熟識之後，簡開始介紹她投資，她也因此和朋友借錢「投資」，前後投入高達150萬元，一開始拿了3次約12萬元紅利，之後都沒有下文，經朋友提醒才驚覺受騙。
陳小姐說因為信任簡男，才會持續投入金錢，沒想到簡男不願還錢，所簽本票也故意押錯日期，還嗆她「有錢也不會還」，才選擇揭發簡男惡行。
警方表示，已據陳女提供訊息記錄持續傳喚簡男到案說明。
(中時)
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