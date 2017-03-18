瑞士羽球公開賽 王子維逆轉晉4強

台灣羽球好手王子維在瑞士羽球公開賽以14比21、21比16、21比17逆轉擊敗對手，成功闖進4強。

世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold）總獎金12萬美元（約新台幣366萬元）的瑞士羽球公開賽（YONEX Swiss Open 2017），當地時間14日起在瑞士的巴塞爾市（Basel）進行。

王子維在男單賽事以14比21、21比16、21比17，逆轉擊敗日本選手常山幹太（Kanta Tsuneyama），成功晉級4強，王子維下場比賽將對上剛在全英公開賽（YONEX All England Open）拿下亞軍的中國大陸選手石宇奇。

陳宏麟與王齊麟的組合則是在男雙以24比22、21比10擊敗丹麥選手奧斯陸（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）的組合，同樣闖進4強，接下來將面對中國大陸選手的組合。1060318

(中央社)