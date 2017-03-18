出國訂房、機票攏免驚! 這10大旅遊平台幫你來
出國旅行，你最偏好跟團還是自助旅行?跟團的方便之處在於旅行社都把食宿交通全都安排好好，許多細項繁雜的事務不用自己去煩惱，不過偏好自助旅行的人也不在少數，想去哪裡、想停留多久，說走就走，自助旅行有著非常大的彈性與自由，許多人熱愛這樣安排旅行。
不過要自助旅行，所有的細節就都得自己一手包辦，最必要的機票和住宿安排，得花上不少時間安排規劃，不過現在旅遊平台的崛起，讓這些都變得不再那麼的麻煩，動手選日期，所有的項目都幫你安排好，還可以依你的需求選擇價格排列或評價排列，DailyView網路溫度計就利用《KEYPO大數據關鍵引擎》，透過網路討論聲量高低和網友評價的綜合評比，排行出了10大人氣旅遊平台。
從第1名到第10名，依序是雄獅旅遊、可樂旅遊、Skyscanner、 EXPEDIA、Tripadvisor、Agoda、Airbnb、Hotels.com、 KAYAK、易遊網，這些旅遊平台有的是國內老牌子，也有的是歐美地區之名的旅遊平台，10間都相當有網路討論聲量，不過在調查裡，網友依據其經驗，正反面評價其實都有，究竟哪些平台適合自己，大家行前可以多多比較。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。