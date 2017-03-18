出國訂房、機票攏免驚! 這10大旅遊平台幫你來

出國旅行，旅遊平台讓你訂機票住宿都相幫方便。(達志影像)

出國旅行，你最偏好跟團還是自助旅行?跟團的方便之處在於旅行社都把食宿交通全都安排好好，許多細項繁雜的事務不用自己去煩惱，不過偏好自助旅行的人也不在少數，想去哪裡、想停留多久，說走就走，自助旅行有著非常大的彈性與自由，許多人熱愛這樣安排旅行。

不過要自助旅行，所有的細節就都得自己一手包辦，最必要的機票和住宿安排，得花上不少時間安排規劃，不過現在旅遊平台的崛起，讓這些都變得不再那麼的麻煩，動手選日期，所有的項目都幫你安排好，還可以依你的需求選擇價格排列或評價排列，DailyView網路溫度計就利用《KEYPO大數據關鍵引擎》，透過網路討論聲量高低和網友評價的綜合評比，排行出了10大人氣旅遊平台。

從第1名到第10名，依序是雄獅旅遊、可樂旅遊、Skyscanner、 EXPEDIA、Tripadvisor、Agoda、Airbnb、Hotels.com、 KAYAK、易遊網，這些旅遊平台有的是國內老牌子，也有的是歐美地區之名的旅遊平台，10間都相當有網路討論聲量，不過在調查裡，網友依據其經驗，正反面評價其實都有，究竟哪些平台適合自己，大家行前可以多多比較。

(中時電子報)