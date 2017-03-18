中華隊賽事主導權之爭 劉保佑：不要說我們奪權
LA NEW董事長劉保佑，今出席兒子Lamigo桃猿領隊劉玠廷墨西哥餐廳的開幕典禮，針對目前的中職與棒協主導權之爭，他坦言：「其實打國際賽對我們球隊來說，沒有什麼好處，只參加中職主導的，也是不得不打，不要再說我們想要奪權。」
劉保佑日前就曾在廣播媒體受訪中表示，這次拒絕參賽的原因，在於棒協整碗端去，他說，其實打國際賽真的沒有好處，打不好球員都要接受批評，受傷也要自行負責，打好時球員可能要求加薪，或受到國外球團注意要旅外，實在沒什麼好處。
目前體育署大方向共識，就是將未來一級賽事交由中職進行主導，劉保佑回應，現在就是等體育署的正式通知，了解一切細節，球隊未來就是參加由中職主導的賽事。
(中時電子報)
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