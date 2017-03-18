馬英九站台：望敦義兄把黨救回來

馬英九出席吳敦義18日上午舉行的誓師大會，馬上台時，吳上前致意。（潘維庭攝）

馬英九18日上午出席吳敦義造勢活動，卻提下周有黨員要「清算他」。（潘維庭攝）

吳敦義18日上午舉行誓師大會，黨內立委、中常委一字排開，聲勢浩大。（潘維庭攝）

吳敦義18日上午舉行誓師大會。(潘維庭攝)

前副總統吳敦義18日上午在北市三創園區舉行「一心一德抵堅難」誓師大會，除了再度請來數十位中常委、黨內立委一字排開站台，還請來前總統馬英九到場致詞，不過馬在致詞時雖然說「希望敦義兄把黨救回來」，但也點出本次選舉出現人頭黨員亂象，一個月暴增十萬黨員，馬還意有所指的說部份黨員「砲口向內」，要在下周清算他，說他是「害黨主席、亡國之君」，馬英九說，勸這些少數同志懸崖勒馬，不要作出親痛仇快的事情，他並點名不要把「一中各表」改成「一中同表」，以免讓支持者無所適從。

馬上台時，吳敦義一度要上台同台，但被馬勸回位子上。馬致詞時提到，本黨最近三年來遭遇到前從未有的挫敗，「我個人當然要負責任」，但在情勢低迷之時，還有六位先進同志願意出來承擔責任，他感到很振奮。

但他提出幾點建議供各候選人參考，其中一個月內暴增十萬黨員的人頭黨員亂象，「本來是民進黨的專長」，還有黑道入黨傳說，對黨造成很大負面影響，他呼籲把這些害蟲根除，讓黨恢復陽光開明的形象，在選舉中就把這事情作好，他也呼籲黨工在選舉保持中立，當選結果才能有正當性。

不過馬話鋒一轉，說到國民黨一百多年當中，具有是非、講道義、重感情的特質，「但少數同志砲口向內，還有報導說下個禮拜某些黨員要清算我，說我是害黨主席、亡國之君，我勸這些少數同志懸崖勒馬，不要作出親痛仇快的事情。」

黨產部分，馬表示，歷任主席從連戰、吳伯雄到他本人，過去十多年，都根據監察院黃煌雄提出的黨產報告，把許多黨產都歸還原主人，有些涉及訴訟，如中廣基地台，五個訴訟中，國民黨輸了四個，都照法院裁決處理，他任內做了五次公開標售，可惜沒有人問津，沒法把剩餘財產處理完畢。但馬英九認為，處理黨產問題，不用在政府中另設機構，違憲、違法的作為奪取黨產，現行制度就能處理，不用節外生枝。

兩岸政策上，馬英九致詞時也重申已經有25年歷史的「九二共識、一中各表」，他表示，這不只是國共之間的共識，是前總統李登輝當年指揮陸委會，與海協會達成共識，不是中共要求加在我們身上，是我們提出、它（大陸）接受的，對台灣有利。

馬並舉例，兩年前馬習會後，陸委會做民調，如果一中各表的一中指的是中華民國，是否支持？結果有61%都支持，馬認為對該政策「不宜任意忽視、變動甚至廢止」，不要改成像「一中同表」，讓支持者無所適從。

馬英九在致詞後隨即離開，活動主持人、實踐大學教授江岷欽，還在台上來了一段順口溜，說如果問馬總統支持誰，但「競選六個人，都是自己人，要我挑一人，真是為難人，黨員同志，手心手背都是心肝寶貝」，因此「我們答應馬總統要君子之爭」，不然「手背打手心，黨員會傷心；手心打手背，同志會流淚」，也似反映了這次黨魁之爭的激烈。

(旺報)