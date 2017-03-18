朱茵談愛情：找對人會變美 錯了要放手

港星朱茵日前上節目大談感情觀，她認為，要狠狠愛一次，「跌到滿身都是血骨頭都碎了」才能置之死地而後生；如果找對人，就會發現自己愈來愈美，但錯了就要放手，要先學會愛自己。

朱茵17日深夜在個人微博分享自己上浙江衛視節目「王牌對王牌」講述對愛情感悟的影片，並寫道：「祝福大家找到所愛！」

朱茵在節目中表示，無論碰見的那段愛怎麼樣，都還是要對得起自己，「狠狠地愛一次，跌到滿身都是血，骨頭都碎了，沒關係」，因為這樣才能置之死地而後生。

她談到自己保養的祕訣時說，「如果妳看見妳自己照鏡子的時候，看見妳愈來愈美，妳是找對人了」；如果找錯人，「不用說了吧，大家心裡都知道，其實錯了就要放手」。

朱茵接著說，「妳必須要先愛妳自己，才能給別人愛。所以如果妳在前面那個人，妳看不見愛情的話，那就走吧。跟妳自己說，前面還有很多的等著妳，更好的。」

她還提到，丈夫黃貫中曾向她說「是我教會他愛的」。

朱茵更當眾「放閃」表示，不需要曾是樂團Beyond成員的黃貫中為自己寫歌，「只要他站在台上，我就知道他是唱給我聽的」；這種愛情比當年的「愛你一萬年」平淡，卻也更真實、更令人感動。

這則微博發出後，黃貫中留言並標籤「@朱茵」寫道：「其實我經常唱歌給妳聽，只是妳睡著了，還有就是不用看鏡子，它們遠遠未能反映妳的美。」

45歲的朱茵出道初期與港星周星馳低調交往3年，她曾說周星馳「太花心」，自己受了太多傷，才走上分手一途。朱茵之後與黃貫中愛情長跑15年，兩人2012年完婚，朱茵同年10月生下女兒黃鶯。1060318

(中央社)