朱茵談愛情：找對人會變美 錯了要放手
港星朱茵日前上節目大談感情觀，她認為，要狠狠愛一次，「跌到滿身都是血骨頭都碎了」才能置之死地而後生；如果找對人，就會發現自己愈來愈美，但錯了就要放手，要先學會愛自己。
朱茵17日深夜在個人微博分享自己上浙江衛視節目「王牌對王牌」講述對愛情感悟的影片，並寫道：「祝福大家找到所愛！」
朱茵在節目中表示，無論碰見的那段愛怎麼樣，都還是要對得起自己，「狠狠地愛一次，跌到滿身都是血，骨頭都碎了，沒關係」，因為這樣才能置之死地而後生。
她談到自己保養的祕訣時說，「如果妳看見妳自己照鏡子的時候，看見妳愈來愈美，妳是找對人了」；如果找錯人，「不用說了吧，大家心裡都知道，其實錯了就要放手」。
朱茵接著說，「妳必須要先愛妳自己，才能給別人愛。所以如果妳在前面那個人，妳看不見愛情的話，那就走吧。跟妳自己說，前面還有很多的等著妳，更好的。」
她還提到，丈夫黃貫中曾向她說「是我教會他愛的」。
朱茵更當眾「放閃」表示，不需要曾是樂團Beyond成員的黃貫中為自己寫歌，「只要他站在台上，我就知道他是唱給我聽的」；這種愛情比當年的「愛你一萬年」平淡，卻也更真實、更令人感動。
這則微博發出後，黃貫中留言並標籤「@朱茵」寫道：「其實我經常唱歌給妳聽，只是妳睡著了，還有就是不用看鏡子，它們遠遠未能反映妳的美。」
45歲的朱茵出道初期與港星周星馳低調交往3年，她曾說周星馳「太花心」，自己受了太多傷，才走上分手一途。朱茵之後與黃貫中愛情長跑15年，兩人2012年完婚，朱茵同年10月生下女兒黃鶯。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。