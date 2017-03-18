柯文哲談輕軌 關心基隆河谷廊帶計畫

台北市長柯文哲今天被問及基隆輕軌看法時說，他比較關心的是基隆河谷廊帶計畫，因為和「汐止民生線」等有關係。

總統蔡英文17日視察台鐵基隆火車站，交通部簡報時提及將在南港展覽館到基隆間興建複合式輕軌，預定投資新台幣80億元興建基隆輕軌串接南港。

柯文哲18日上午出席「2017台北杜鵑花季─看見幸福野餐音樂會」，會後受訪，媒體提問，關於中央預定興建基隆輕軌看法。

柯文哲說，比較關心是基隆河谷廊帶整合計畫如何做，因為和北宜直鐵、汐止民生線、基隆輕軌、台鐵運輸、國道公車幹線化等計畫有連動關係，至於興建基隆輕軌是從媒體報導得知，但會要求交通局和交通部聯繫。

柯文哲表示，重點不是單一輕軌，雖然之前提過「捷運是種迷思」，目前只看到提出興建輕軌計畫，但不知道中央要如何處理基隆河谷整合計畫。

對於中央擬興建基隆輕軌看法，柯文哲說，因不清楚細節，所以無法評論，但興建捷運路線重點是要有很強的都市規劃，因為需要考量到自償性。1060318

(中央社)