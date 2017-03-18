籃網戰綠衫軍3分飲恨 林書豪表現全能
美NBA籃網今晚不敵塞爾蒂克隊，以3分飲恨。籃網總教頭艾特金森滿意球隊表現，認為打出戰法，若非綠衫軍最後幾記關鍵投籃，籃網有勝算可能。林書豪也說大家都盡力了。
艾特金森（Kenny Atkinson）稱許球員表現不俗，必須把Credits給他們，中鋒羅培茲（Brook Lopez）幫助很大，相信球隊未來可以有更多元打法。
他還說，儘管上半場落後，但大家不放棄，防守做得很好，持續壓迫對手。「我們學到了如何在比分落後下還保持競爭力，這非常重要」。
今天送出全隊最高、6次助攻的林書豪，提到籃網最後未能掌握3分球機會，相當可惜，但塞爾蒂克瞭解籃網意圖，防守做的很徹底、很棒，增加籃網最後反攻難度。
林書豪還說，隊友拼戰精神很好，大家都很努力，也克服很多障礙，但有時球賽就是如此，努力了但結果未必如你所願。
林書豪也誇讚綠衫軍今晚得分之冠克勞德（Jae Crowder），他攻下全隊最高的23分。我們在防守上還是出現漏洞，仍有檢討空間。這些對我們今後贏球都是很好的經驗。
林書豪今天上場時數未如前幾場多，出賽逾21分鐘，全場攻下10分、7籃板、6助攻、1次阻攻，表現全方位，依舊是帶動全隊進攻中樞神經，3分線命中率也提高。1060318
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。