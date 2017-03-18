籃網戰綠衫軍3分飲恨 林書豪表現全能

美NBA籃網今晚不敵塞爾蒂克隊，以3分飲恨。籃網總教頭艾特金森滿意球隊表現，認為打出戰法，若非綠衫軍最後幾記關鍵投籃，籃網有勝算可能。林書豪也說大家都盡力了。

艾特金森（Kenny Atkinson）稱許球員表現不俗，必須把Credits給他們，中鋒羅培茲（Brook Lopez）幫助很大，相信球隊未來可以有更多元打法。

他還說，儘管上半場落後，但大家不放棄，防守做得很好，持續壓迫對手。「我們學到了如何在比分落後下還保持競爭力，這非常重要」。

今天送出全隊最高、6次助攻的林書豪，提到籃網最後未能掌握3分球機會，相當可惜，但塞爾蒂克瞭解籃網意圖，防守做的很徹底、很棒，增加籃網最後反攻難度。

林書豪還說，隊友拼戰精神很好，大家都很努力，也克服很多障礙，但有時球賽就是如此，努力了但結果未必如你所願。

林書豪也誇讚綠衫軍今晚得分之冠克勞德（Jae Crowder），他攻下全隊最高的23分。我們在防守上還是出現漏洞，仍有檢討空間。這些對我們今後贏球都是很好的經驗。

林書豪今天上場時數未如前幾場多，出賽逾21分鐘，全場攻下10分、7籃板、6助攻、1次阻攻，表現全方位，依舊是帶動全隊進攻中樞神經，3分線命中率也提高。1060318

(中央社)